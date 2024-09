Jannik Sinner rinuncia al torneo di Vienna | il n 1 del mondo perderà 500 punti nel ranking ATP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) La programmazione viene prima di tutto. Lo aveva dettoin conferenza stampa a Pechino: “Il calendario è impegnativo, ma noi giocatori possiamo scegliere dove vogliamo giocare e dove no“. Credendo ciecamente a questo principio e rispondendo in questo modo a quanto dichiarato dallo spagnolo Carlos Alcaraz sulle criticità dei tanti tornei nell’annata agonistica,ha preso una decisione. Il n.1 delnon sarà al via dal 21 al 27 ottobre a. L’altoatesino, quindi, non difenderà il titolo sul veloce indoor austriaco e quindiin quella settimana 500nella classifica mondiale.