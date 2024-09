Amici 24 anticipazioni del 29 settembre | ecco i nomi dei nuovi allievi della scuola

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sono terminate le registrazioniprima puntata del talent show di Maria De Filippi, e oggi si è formata la classenuova edizione del programma. L'attesa per i numerosi fan diè finalmente finita. Oggi, negli studiFascino, è stata registrata la prima puntataventiquattresima edizione del talent show.dei ragazzi che si sono guadagnati il banco e i professori con cui affronteranno questo percorso. La puntata andrà in onda domenica 29alle 14:00, lesono fornite daNews, account di X e da Superguidatv.di24 Come di consueto, la puntata di esordio del programma vede la partecipazione di numerosi ospiti, ognuno dei quali porta con sé alcune maglie da consegnare ai ragazzi