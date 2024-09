Virus Nipah | seconda vittima in India scattano misure di contenimento

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Uno studente di 24 anni è morto in, nella regione del Kerala, dopo aver contratto l’infezione da. È ladel patogeno: la notizia del decesso ha indotto le autorità locali ad attivare tutte ledidel. Anzitutto il tracciamento dello studente, in seguito al quale sono state messe in osservazione le circa 150 persone che avevano contati con lui (stando alla ricostruzione delle emittentine, laavrebbe visitato quattro strutture sanitarie prima di essere preso in carico), e poi la chiusura di alcune scuole e università e la raccomandazione dell’utilizzo delle mascherine.