Rompe il silenzio il fidanzato di Chiara | Voglio riconoscere i bambini

(Di martedì 24 settembre 2024) Si dice "frastornato", come se fosse "finito in un film terribile" il, ormai ex, diPetrolini, la ragazza che ha seppellito nel giardino di casa a Traversetolo, Parma, i corpi dei suoi due figli neonati, e che pertanto è indagata per omicidio e soppressione di cadavere. "Appena le procedure lo permetteranno vorreii miei, dargli un nome e organizzare una cerimonia", dice il ragazzo - padre biologico dei- alla Gazzetta di Parma attraverso il suo avvocato, Monica Moschioni. Samiel, questo il suo nome, afferma: "Non ho ancora realizzato cosa sia successo.