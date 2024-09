Costruiamo ancora poco E ora si cambia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Se contro il Lentigione si poteva anche guardare al bicchiere mezzo pieno, stavolta non si può non si pensare che il bicchiere sia soprattutto mezzo vuoto. Il secondo pareggio consecutivo del Prato ha lasciato delusione addosso ai biancazzurri, nonostante l’1-1 con la Sammaurese sia arrivato in rimonta, dopo che gli avversari si erano portati in vantaggio. La rete del neo entrato Alessandro Romairone, ispirata dall’altro subentrato Riccardo Barbuti, ha evitato la sconfitta. Ma non le critiche verso la prestazione dei lanieri, non ritenuta sufficiente neppure dal tecnico Maurizio Ridolfi. "E’ stato un pareggio giusto, arrivato al termine di una gara brutta e avara di occasioni. Mi sarei aspettato di più dalla mia squadra. Credevo potessimo fare un altro tipo di partita. Avrei voluto maggiore aggressività e più padronanza del gioco".