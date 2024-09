Antenucci-Rao così si fa Il Carpi spaventa nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) FERRARA La Spal interrompe il digiuno casalingo superando ilgrazie a due prodezze dei soliti notie Rao, che regalano alla squadra di Dossena la seconda vittoria di fila. Per un’ora allo stadio Mazza si ammira la più bella Spal di inizio stagione, poi i biancorossi accorciano le distanze e bisogna soffrire fino al 95’ per poter finalmente tirare un sospiro di sollievo ed esultare tutti insieme. Mister Dossena manda in campo la formazione annunciata, con Bruscagin, Sottini eche vincono i rispettivi ballottaggi partendo dal primo minuto. La principale curiosità è legata alla posizione di El Kaddouri, che agisce tra le linee alle spalle di del capitano trasformando il tradizionale 4-3-3 in un 4-2-3-1 con Radrezza e Zammarini mediani.