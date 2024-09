Giornata bio Coldiretti | Italia leader in Europa con 84mila aziende

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’conquista laship Ue per il bio grazie alleagricole attive sul territorio nazionale, più del doppio della Germania e un terzo in più della Francia. E’ quanto emerge da un’analisisu dati Sinab, diffusa durante l’expo agricolo a Siracusa in occasione dellaeuropea del biologico che si celebra oggi 23 settembre. Proprio a Ortigiasta raccontando l’agroalimentareno con un focus anche sull’agricoltura bio che è arrivata a coprire 2,5 milioni di ettari (+4,5% nel 2023 rispetto all’anno precedente), rappresentando un ettaro su cinque di superficie agricola nazionale, ormai vicinissima al target del 25% da raggiungere entro il 2030 fissato dalla strategia europea nell’ambito della Strategia Farm to Fork.