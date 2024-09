23 settembre quegli splendidi ragazzi 90enni | Sophia Loren Ornella Vanoni e oggi Gino Paoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Firenze, 232024 – Trenovantenni: dopoche li ha compiuti il 20, eil 22,è la volta di, che ammette: "Non ho mai immaginato di poter arrivare a questa età". Il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ha voluto omaggiare queste due icone della musica leggera italiana dedicandogli una targa d’autore, realizzata dall’artista grafico Stefano Rovai. RaiPlay festeggia con lo speciale televisivo 'Amare per vivere: speciale', disponibile da. Nato il 231934 a Monfalcone, vive rintanato con la moglie Paola e circondato dai suoi affetti. Un po' orso, a volte ruvido, ma schietto e autentico come pochi,sorride davanti al traguardo dei 90 anni, "un giorno come tutti gli altri, che festeggerò con i miei cari e con le persone che amo. E poi - sorride - arriveranno i 91, se sarò ancora vivo".