Serie C 5a giornata | tonfo dell’Avellino oggi le ultime cinque gare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel girone C diC, clamoroso al “Partenio-Lombardi” dove l’Avellino è stato sconfitto 1-0 dal Latina che ha espugnato l’impianto irpino con un gol di Capanni al 28? del primo tempo, ko che ha portato ad un vero e proprio terremoto con l’azzeramento (LEGGI QUI) di tutti i quadri tecnici dei biancoverdi. Si è chiusa senza reti Sorrento-Latina mentre il Monopoli ha espugnato il “Simonetta Lamberti” con un gol al 19? di Vazquez. Primi tre punti in campionato per il Team Altamura che battuto in rimonta il Taranto (1-2) lasciando al club jonico l’ultimo posto in classifica.in programma lesfide.