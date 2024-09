Modernizzare e potenziare Il gen Caruso legge il Libro bianco della Difesa olandese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 22 settembre 2024) In un mondo sempre più instabile, anche i Paesi Bassi hanno deciso di intraprendere una profonda trasformazione del loro apparato di. Il nuovo “Defence White Paper 2024” delinea una strategia ambiziosa e completa per affrontare le crescenti minacce alla sicurezza nazionale ed europea, con un focus particolare sull’aggressione russa in Ucraina e la crescente assertivitàCina. Al centro di questa rivoluzione c’è un aumento sostanziale del budget per la. I Paesi Bassi si impegnano a raggiungere l’obiettivo Nato del 2% del Pil, portando gli investimenti annuali a 24 miliardi di euro. Questo rappresenta un cambio di passo significativo per un paese tradizionalmente cauto nelle spese militari. La nuova strategia riflette un cambiamento fondamentale nella percezione delle minacce.