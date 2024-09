La stella del Leeds United fischiata dai tifosi durante la vittoria di sabato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito, Ilia Gruev delè stato fischiato dai suoi stessidopo il suo atteggiamento passivoladella sua squadra. Dopo un inizio molto difficile della loro nuova stagione in Championship, che li ha visti perdere contro il Burnley, la squadra di Daniel Farke ha ottenutola terzadella stagione contro il Cardiff City. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio quando Joel Bagan ha ricevuto il cartellino rosso, riducendo il Cardiff in dieci uomini dopo soli 23 minuti. Ilè stato rapido ad approfittarne quando Largie Ramazani ha rotto il ghiaccio alla mezz’ora, e da allora ha dominato la partita.