Aperto il bando per la borsa di studio Vismara Dossena e Ponzoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Sono aperti i termini per le richieste di partecipazione alper ladi, giunta alla XVII edizione, intitolata alla memoria dei colleghi della Bcc Lodi Claudio, Massimoe Viviana. Possono concorrere i soci o i figli di soci di Bcc Lodi che abbiano conseguito la maturità nell’anno scolastico 2023/2024 in un istituto di scuola media superiore pubblico abilitante all’iscrizione a corsi universitari ordinari di tre anni o più. Laha valore massimo di 5mila euro per ogni anno di iscrizione universitaria e accompagna lo studente universitario lungo tutto il suo percorso di studi chiuso annualmente con merito (tutti gli esami del piano di studi sostenuti con votazione non inferiore a 26/30).