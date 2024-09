Perugia A Sant’Andrea delle Fratte bambino di 6 anni morto investito da un van guidato dal padre

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 21 settembre 2024) Choc aper la tragica morte di un. La tragedia è avvenuta a. Undi 6da un van. Il piccolo sarebbe deceduto sul colpo nel pomeriggio di venerdì 20 settembre nella periferia di. Ilè stato travolto dal veicolodal. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Presente anche la polizia per ricostruire la dinamica. Ilche avrebbe compiuto 7a dicembre sembrerebbe che sia sceso dal portellone del van Mercedes ancora in movimento (con a bordo i suoi cinque fratelli e la madre) per poi essere. La famiglia del piccolo è residente nel Magionese.