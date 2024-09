Nicole Kidman medita il ritorno a teatro | Devo scegliere con attenzione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 settembre 2024) La star di Babygirl vorrebbe tornare sul palcoscenico a distanza di quasi dieci anni dall'ultima volta. Dopo aver partecipato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il suo ultimo film, Babygirl,ha confessato di avere il desiderio di tornare a recitare adopo parecchi anni di assenza. L'attrice starebbe valutando tutte le opzioni possibili per poter tornare in grande stile sul palcoscenico. Da annimanca dal mondo del, avendo dedicato la maggior parte del proprio tempo al cinema e alla tv.in scena "Voglio fare qualcosa a" ha svelato"maconin questo momento. Non voglio ammalarmi o esaurirmi al punto da non essere