Inter-Milan Inzaghi in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Alle 14:30 di oggi, sabato 21 settembre, Simoneverrà inper presentare il derby, valevole per la quinta giornata di Serie A 2024/2025. Stati d’animo opposti per le due squadre. L’viene dal pareggio di Manchester contro il City, mentre Paulo Fonseca (a rischio esonero) è reduce dal kono contro il Liverpool. Archiviato il turno di Champions League è tempo di pensare al derby e per Simonec’è da fare il punto sulle condizioni della squadra, che a Manchester si è presentata senza Dimarco e Arnautovic. Quello della formazione è un tema d’attualità e dal 1? dovrebbe rivedersi Lautaro Martinez in coppia con Marcus Thuram. A centrocampo Mkhitaryan cerca posto con Calhanoglu e Barella. Dubbio tra Dumfries e Darmian a destra. In difesa Pavard, Acerbi e Bastoni pronti a partire dal 1?.