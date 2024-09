Ho 27 anni e la mia fidanzata 49 Il nostro è un rapporto che non si basa solo sul sesso ma lei mi tiene nascosto perché? | lo sfogo sul Sun

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Lui a 27, lei 49. A scrivere alla popolare rubrica di posta del cuore del Sun è lui,se per quanto lo riguarda la relazione con una donna più grande lo fa sentire bene ed è ormai condivisa anche dai suoi amici, per lei le cose sono molto diverse. “È bella, indipendente, sicura di sé e fantastica a letto”, ha scritto a Dear Deirdre. Inizialmente, ha spiegato, “i miei amici mi chiamavano ‘toyboy’ ma poi hanno capito che si tratta di una relazione nontasul. Mi chiedolei non voglia aprirmi il suo mondo. Stiamo insieme quasi tutte le sere ma sempre a casa mia“. E ancora: “Questo modo di comportarsi sta iniziando a deprimermi. Mi sembra di essere carino, ho un buon lavoro e una casa tutta mia. Non riesco a capiresi senta in imbarazzo all’idea che io frequenti casa sua e i suoi amici.