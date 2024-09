Via Roma il cantiere della discordia | Lavori fermi e degrado ovunque

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) di Lisa Ciardi(e polemiche) in corso, a Signa, dove sono ripartiti proprio lunedì, parallelamente alle scuole, i cantieri su via. Alle critiche di "Fratelli di Signa", si uniscono quelle dei consiglieri Gianni Vinattieri, Monia Catalano e Gabriella Fontani di "Uniti per Signa". "Iper la cosiddetta “riqualificazione“ di viasono in panne - si legge nella nota - . Con unurbano dilagante, rischi per i pedoni che attraversano unindefinito, caos per residenti e utentiscuola Leonardo da Vinci, impossibilità per gli esercenti di tornare con i banchi del mercato settimanale nel centro del capoluogo. A fronte di questo stato di cose alla ditta esecutrice sono stati liquidati un’anticipazione di 163.073 euro e un primo saldo di avanzamentodi 220mila euro.