The Sandman 2 | il dietro le quinte mostra Loki Thor e Odino e una cena di famiglia tra gli Eterni

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 20 settembre 2024) The2: illee una “di” tra gliNetflix ha svelato un’anteprimaledella seconda stagione di The, l’adattamento in corso della serie di graphic novel DC di Neil Gaiman, nell’ambito della Geeked Week dello streamer. La stagione comprenderà la trama di “Stagione delle nebbie” dei fumetti, in cui Lucifero (Gwendoline Christie) abdica al controllo dell’Inferno e consegna a Morpheus, alias Dream (Tom Sturridge), la chiave per i suoi cancelli, facendo sì che molti immortali cerchino di convincere Morpheus a consegnare loro la chiave.