Torino Vanoli | Dobbiamo dimostrare sul campo che l’obiettivo è l’Europa E su Vlasic…|Serie A

(Di giovedì 19 settembre 2024) 2024-09-19 14:35:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Alla vigilia di Verona-, Paoloha presentato così la partita in conferenza stampa: “Tornare a Verona per me è un’emozione speciale, lì ho deciso di abitare, è una città splendida. Ho vinto il mio primo campionato dalla B alla A, tornare al Bentegodi sarà un’emozione. Quella di domani sarà una partita complicata, è vero che il Verona ha perso l’ultima partita contro la Lazio ma ha fatto buona partita. Dovremo prestare attenzione”. Vlasic domani giocherà? “No, c’è un programma da rispettare per il recupero. E’ un giocatore per noi molto importante, voglio completare bene questo percorso. Alla fine di questa settimana ha sempre lavorato con noi, ora deve fare l’ultimo lavoro metabolico poi dalla prossima settimana sarà di nuovo con noi. Non sarà convocato”.