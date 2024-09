Nuoto Ceccon | Dopo Parigi c’è soddisfazione Obiettivi? Ancora presto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) I Giochi Olimpici sono già un ricordo per Thomas, che si sta godendo il momento e ora inizia pensare ai prossimi: “c’èper il risultato raggiunto e consapevolezza di poter raggiungere altri, ma al momento non hodeciso quali possano essere. Ecco, potrebbero essere i Mondiali”, ha dichiarato il campione olimpico dei 100 metri dorso nel corso dell’evento “Un sogno chiamato2024”. La manifestazione iridata il prossimo anno si svolgerà a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto, quindi c’ètempo. Anche perché, per ora, la piscina è“chiusa” per Thomas: “C’è pochissima voglia di andare, soprattutto al mattino, poi entri in acqua e ti diverti da matti. È più di un mese che non mi alleno, è dura”.: “c’è” SportFace.