ll PalaBigi è già vivo Sul parquet le Under 13

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il campionato di serie A partirà fra 10 giorni ma questo weekend il settore giovanile propone un antipasto di assoluto livello. Da domani a domenica, torna il grande basket giovanile alcon cinque squadre13 che si sfideranno per aggiudicarsi la seconda edizione della "PR Academy Cup", il torneo giovanile internazionale promosso dal club biancorosso che ha visto la sua prima edizione svolgersi lo scorso settembre in via Guasco con la vittoria della Pallacanestro Trieste e la partecipazione di due squadre straniere, Budapest e Girona.