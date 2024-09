Il dg Vullo | Segnali incoraggianti con Siena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Abbiamo disputato una buona prova controe da qualche elemento, come Valchinov, sono arrivatiche ha fatto registrare 86% in attacco e ha ricevuto bene". È l’analisi di Italo, dg della Banca Macerata - Fisiomed, nell’allenamento congiunto tra formazioni di A2 di volley maschile finito 2-2 (25-23, 21-25; 25-20; 15-25). "Abbiamo tenuto a riposo Andric – aggiunge – per non correre rischi. Pensiamo di impiegarlo nella prima giornata di campionato. Da tre settimane il ragazzo sta facendo tutto in allenamento, ma non vogliamo sovraffaticarlo, perché desideriamo che cresca in tranquillità ". In questo periodo si tiene conto di tanti aspetti nei test. "Loro non avevamo Allan e Randazzo, e noi Andric.