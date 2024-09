Il bipolarismo non è una legge di natura ma l’oblio della responsabilità politica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 19 settembre 2024) È almeno dai tempi di «Sciolta Civica» – così fu ribattezzato il partito montiano per la débâcle alle europee del 2014, un anno dopo l’exploit all’otto per cento delle politiche del 2013 – che lae la stampa italiana si divertono a infierire sull’inconsistenza, i fallimenti o le disgrazie dell’area liberal-democratica, per trarne una conclusione coerente con la tesi – solo italiana, ma in Italia indiscutibile – che qualunque propostacentrifuga rispetto agli equilibri di uncoatto costituirebbe, di per sé, una grave anomalia democratica e andrebbe ricondotta nei ranghi dell’o di qua o di là.