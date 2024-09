Dilaga la burracomania Le partite al Billions aneddoti e protagonisti La stagione delle carte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Settembre, tempo di migrare per i pastori d’Abruzzo cantati dal quasi concittadino D’Annunzio, studente al Cicognini. Per il pratese, tramontato l’agosto di quest’estate che sembrava non finire mai, è ricominciato il rito catartico del burraco, la droga pulita di Prato che da noi, in testa alle liste nazionali anche del giocomacchinette, ebbe antesignani ragguardevoli a cominciare dal gettonatissimo "Burracando" di Laura Colzi presso l’Art Hotel Museum: più di 40 tavoli a convegno. E poi Gioco Prato di Anna Lombardi, il Ventaglio di Adriana Vannucci,di Luana Racaniello, Allegra-mente di Antonella Sanesi, "I 4 semi" di Raffaelle Covotta, che esordì in Prato presso il. Tante le occasioni di beneficenza-burraco di Domenica Giuliani e ancora di Laura Colzi.