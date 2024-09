Notte Bianca dello Sport gli eventi e le modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pisa, 18 settembre 2024 - Questo sabato, 21 settembre, ci sarà la seconda edizione dellaa Pisa. Strade e piazze del centro storico saranno trasformate in spazi attrezzati dove svolgere un’ampia varietà di disciplineive ed entrare in contatto con le associazioni cittadine che hanno aderito per presentare le relative attività, con dimostrazioni e performance. Sabato a partire dalle 17.30 saranno presenti in centro storico 125 tra stand e postazioni, presenziate da enti, gruppi e associazioniive pisane, con stand espositivi e attività dimostrative lungo tutto il percorso che si snoderà tra Lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo e lungo l’asse piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, compresi il Ponte di Mezzo, Largo Ciro Menotti e Logge di Palazzo Gambacorti.