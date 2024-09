LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa rompe la base della randa American Magic risale sul 4-3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 16.32sta palesando diversi problemi di affidabilità in questaCup. 16.31 Spithill sta guardando il danno. 16.30è ferma, mentreè nell'ultima bolina. 16.29 Si è sradicata la rotaia del carrello che regola la. Sembrano maledette queste semifinali. 16.28 Si è rotta laper, la barca ha spanciato pesantemente con la poppa. 16.28 Sembra cheabbia un problema a poppa. Sarebbe un bruttissimo colpo anche in vistadecisiva giornata di domani. 16.27 Finisce qui. Problemi tecnici per, la barca è ferma. I timonieri ed i trimmer sono usciti dalla loro postazione per capire cosa sia successo. E' 4-3 amici. 16.26CADE DAL FOIL! Era avanti di 50 metri all'incrocio, ma qui finisce tutto. 16.25 Siamo nel secondo lato di poppa.