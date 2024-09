Arsene Lupin – Once a Thief | mostrato il gameplay

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Scopri le prime avventure della leggendaria icona. Il videogiocosvela per la prima volta il proprio. Pubblicato da Microids e sviluppato dal talentuoso e pluripremiato studio Blazing Griffin, già autore di due episodi della serie Hercule Poirot, questo nuovo gioco d’avventura uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch il 17 ottobre 2024. I pre-order sono ora disponibili!è un viaggio coinvolgente nel mondo dell’iconico ladro gentiluomo. Scopri i racconti iconici tratti dall’opera di Maurice Leblanc per conoscere come è nata la leggenda. Arsèneè un eroe iconico che ha affascinato generazioni di lettori e spettatori con le sue imprese intelligenti e audaci.