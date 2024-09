Summer League Un successo per la Valtellina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Le pallavoliste francesi del Mulhouse Alsace vincono una bellissima edizione del trofeo internazionale Città di Sondrio. Allenate dall’italiano Francois Salvagni, dopo aver eliminato Bergamo in semifinale, hanno superato in finale le tedesche del Potsdam di Riccardo Boieri col risultato di 2-0 (25-23, 25-21) al termine di una partita che ha richiamato al PalaScieghi Pini circa 300 persone. Il premio Mvp è andato all’alzatrice María Alejandra Marín. Lo spettacolo è stato a dir poco entusiasmante, con tante famiglie arrivate a Sondrio per assistere all’evento organizzato dall’Azienda di promozione e formazionenell’ambito della, kermesse che porta ormai da tre anni in provincia di Sondrio le squadre professionistiche di pallavolo e basket.