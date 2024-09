La storia del Black and White Ball che ha ispirato una scena di Emily In Paris

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 17 settembre 2024) È stata definita, senza mezzi termini, la festa del secolo. L’aveva organizzata lo scrittore più in voga del momento, Truman Capote, e la lista degli invitati spaziava da Frank Sinatra a Greta Garbo, da Wallis Simpson a Marella Agnelli. Sessant’anni dopo, la leggenda delandresiste ancora, tanto da ispirare anche un famoso episodio della nuova stagione diIn. Gli ospiti delandFa sorridere oggi pensare che uno scrittore, per quanto popolare, possa radunare intorno a sé reali e star di Hollywood (Lauren Bacall aprì le danze, letteralmente) imprenditori (da Ford a Rothschild) e artisti del calibro di Andy Warhol e di Cecil Beaton. Tutti alla stessa festa. Ma Capote non era uno scrittore qualsiasi.