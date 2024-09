Manchester City in B? 115 capi d’accusa il club rischia grosso E c’è di mezzo anche una squadra italiana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il processo di Londra è iniziato, e potrebbe portare a clamorose conseguenze per il calcio europeo e mondiale. Sul banco degli imputati, imfatti, c’è il. Ilche ha vinto una Champions e 5 Premier League consecutive è sotto accusa per 115 presunte violazioni delle regole finanziarie del massimo campionato inglese e della UEFA. LE VIOLAZIONI ALLE REGOLE Dopo quattro anni di indagini, la corazzata britannica è accusata di aver falsificato i bilanci tra il 2009 e il 2018, periodo in cui ilè stato acquisito dall’Abu Dhabi United Group. Le violazioni riguardano i ricavi da diritti televisivi, gli incassi allo stadio, gli sponsor e i costi operativi. Se giudicato colpevole, iluna pesante penalizzazione, compresa la retrocessione in Championship (la Serie B inglese).