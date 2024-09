Grande Fratello 2024-2025 | la Casa e la nuova location

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 16 settembre 2024): la casa e la location. Dove si trova, studio Tra le novità del Grande Fratello c'è anche una nuova casa per la famiglia più spiata d'Italia. Ma dove si trova la casa del Grande Fratello e lo studio? Un'edizione, la diciottesima del reality, che presenta grandi novità. Confermato il conduttore, Alfonso Signorini. Al suo fianco come opinioniste troviamo Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi. I concorrenti che si contenderanno il montepremi di 100mila euro sono in tutto 22, tra vip e nip. Come detto la casa e lo studio del Grande Fratello non si trovano più a Cinecittà. La produzione si è spostata all'interno dei Lumina Studios, nella zona nord della Capitale. "Siamo agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma – ha anticipato Signorini a Tv, Sorrisi e Canzoni -, e c'è un'atmosfera completamente diversa.