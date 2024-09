Sgambettata Medicea foto e classifica della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Poggio a Caiano (Prato), 15 settembre 2024 – La quinta edizione" si è svolta con grande successo, offrendo ai partecipanti un percorso completamente rinnovato. Contrariamente agli anni passati, il tracciato non si è sviluppato sulle consuete colline, ma ha attraversato l'affascinante area del "ParcoPiana", includendo per la prima volta il passaggio attraverso il campo di golf Le Pavoniere, una novità che ha entusiasmato i corridori. Qui laLa manifestazione, organizzata sotto l'egida del Comune di Poggio a Caiano e di Prato, ha proposto una competizione su una distanza di 10 km per i podisti competitivi, con percorsi ridotti per i partecipanti non competitivi., leL’evento è stato inoltre l’occasione per celebrare il 2º Memorial Pietro Desii, rendendo il tutto ancora più significativo.