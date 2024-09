Le pagelle Prestazione eccellente dalla difesa all’attacco Pucciarelli in mediana convince sempre di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Vukovic 6.5: qualche uscita di pugno, prima vera parata all’88’ su tiro di Ladinetti. Al 93’ c’è sul colpo di testa di Corona. Zoia 6,5: fluido sulla fascia, gioca nella metà campo avversaria. Bravo a dialogare nello stretto, pericolosissimo al 53’ quando schiaccia su Tantalocchi di testa la palla del possibile vantaggio. Serve al 75’ un assist perfetto per Cannavò in area (quasi gol). Bove 6,5: non si limita a difendere, nella prima mezzora, quando la Vis spinge di più, è l’attaccante aggiunto e nella ripresa si ripete. Punto fermo, una sicurezza. Palomba 7: preciso nelle chiusure grazie alla sua velocità, buon sincronismo con il reparto,attento ad accompagnare l’azione e a non farsi cogliere impreparato. Schianta tutti in elevazione per le rete del raddoppio.