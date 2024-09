Il gagliardetto degli Svevi dello Stoccarda

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilè universalmente riconosciuta come la capitale mondiale dell’automobile (Porsche, Mercedes – Benz e Maybach-Motorenbau hanno infatti sede nell’area cittadina) ma gli appassionati del calcio la ricordano anche per il Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 una delle più gloriose compagini tedesche che vanta nel suo albo d’oro, tra l’altro, cinque campionati nazionali e tre Coppe di Germania ed ha sfiorato in due occasioni la vittoria in Coppa UEFA (battuto dal Napoli di Maradona nella stagione 1988 – 1989) ed in Coppa delle Coppe dove venne sconfitto dal Chelsea del compianto Gianluca Vialli.