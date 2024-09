Grandezze e Meraviglie Al via il Festival ’antico’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Prende il via in questo weekend il viaggio nella storia e nella bellezza delmusicale Estense ’’, fra le principali rassegne di musica antica in ambito internazionale. Stasera a Modena e domani pomeriggio a Semelano di Montese, due concerti a ingresso gratuito, per immergersi nelle note del tempo. Si inizia dunque stasera alle 21 alla chiesa di San Carlo con ’Amore e Psiche tra Apuleio e Boiardo’, un concerto chiaramente ispirato al tema delFilosofia: protagonista sarà il Consort di flauti L’Aureliana, con le letture di Valentina Scuderi. Ampi stralci della Novella di Apuleio, nella prima traduzione italiana realizzata da Matteo Maria Boiardo (1441-1494) saranno punteggiati da musiche del ‘400 e del ‘500, dalla ricca tradizione polifonica dell’epoca.