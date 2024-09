Bayer Leverkusen poker per i rivali dell’Inter | Hoffenheim archiviato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilcampione di Germania torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia. Inella fase campionato di UEFA Champions League calano ilcontro l’con un netto 1-4. ATTENZIONE AI! – Inter esi affronteranno in Germania il 10 dicembre in una delle otto sfide per i nerazzurri nella fase campionato della nuova UEFA Champions League. I campioni di Germania continuano a mostrare il loro stato di forma e si riprendono subito dalla sconfitta nell’ultima gara contro il Red Bull Lipsia, altra squadra che i nerazzurri affronteranno in Europa. Sono quattro i gol rifilati dalla squadra di Xabi Alonso all’. Apre le marcature Terrier al 17?, a cui si unisce poi Boniface che trova il raddoppio al 30?. I padroni di casa provano a riaprire le marcature, quando Berisha segna al 37?.