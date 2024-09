Riapre il Caffè della Pace il bar leggendario caro a Fellini e Monicelli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 13 settembre 2024) Da Federicoa Giuseppe Ungaretti, passando per Mario Schifano e Sophia Loren. Sono tante le leggende del cinema e dell'arte che hanno messo piede al, all'angolo tra Viae Via di Tor Millina, nel cuore di Roma. Un bar cult aperto nel 1891, luogo di incontro di intellettuali, artisti e celebrità e punto di riferimento per i primi appuntamenti di moltissimi ragazzi. Almeno fino al 2016, quando una notifica di sfratto da parte dei proprietari dell'edificio ha messo un punto all'attività amata dai romani e segnalata dalle guide turistiche. Ora, dopo otto anni, illocale a due passi dal Chiostro del Bramante e da Piazza Navonai battenti. E lo fa in veste nuova, senza l'edera rampicante divenuta celebre ma con ambienti ammodernati e un proposta che va dalla colazione al drink.