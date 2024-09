Caso Liguria | Toti e Signorini patteggiano i reati

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Come tutte le transazioni suscitano sentimenti opposti: da un lato l’amarezza di non perseguire fino in fondo le nostre ragioni di innocenza, dall’altro il sollievo di vederne riconoscere una buona parte”, così Giovanni. Gli avvocati delll’ex presidente dellahanno trovato l’accordo con la Procura per patteggiare due anni e un mese. La pena verrà sostituita con lavori socialmente utili per 1.500 ore. Prevista anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena e la confisca di 84.100 euro. Ipatteggiati sono corruzione impropria e finanziamento illecito, quelli che hanno dato il via all’inchiesta che ha sconquassato lae che adesso sembra volgere a termine per due dei protagonisti.