Una maglia una storia … Il Catania 1986-87 di Mister Rambone

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ladel-87 Questa settimana voliamo in Sicilia per raccontare una bellissimadel, appartenente a una stagione poco fortunata, quella del-87 che vide i rossazzurri retrocedere mestamente in terza serie. Laè un bel modello a manica corta e a strisce verticali, prodotto da Adidas nell’allora Germania Ovest. E’ in tessuto misto (cotone-acrilico) e reca cinque bande verticali blu intervallato da bande rosse, più larghe alle due estremità della. E’ lo stesso modello utilizzato anche dal Cosenza nella stessa stagione, ma anche da altre squadre italiane come Lecce, Lucchese, Ascoli, Vicenza e Barletta per fare qualche esempio concreto. Laè senza colletto e reca uno scollo a “v”. Al centro dellatroviamo lo sponsor commerciale, la compagnia assicurativa “Eurass Assicurazioni” Palermo-Sicilia”.