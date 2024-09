FC 25 ecco i migliori giocatori della Bundesliga per overall

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 12 settembre 2024) EA ha sta dedicando ogni giorno di avvicinamento a FC 25 (27 settembre, la data ufficiale) a un campionato. Stasera 12 settembre è il turno, dove militanomolto forti e amati come Kane e Wirtz. World-renowned football on one of its biggest stages.The @DE's very best are in the club. #FC25— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 12, 2024 Kane – 90 Wirtz – 88 Kobel – 88 Musiala – 87 Xhaka – 86 Grimaldo – 86 Tah – 86 Kimmich – 86 Neuer – 86 Schlotterbeck – 86 Brandt – 85 Openda – 85 Sané – 85 Palhinha – 85 Guirassy – 85 Palacios – 84 Frimpong – 84 Sabitzer – 84 Aleix Garcia – 84 Hradecky – 84 Coman – 84 Simons – 83 Trapp – 82 Ginter – 82 Baumann – 82