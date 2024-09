Alla New York Fashion Week questo accessorio ha conquistato tutti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024)Newè arrivato l'autunno. Le giacche sono di nuovo in rotazione, i pantaloni non evocano più un senso di terrore legato al sudore e le sciarpe sono, finalmente, uscite dagli armadi. I ragazzi più cool della settimana della moda di Newhanno rispolverato bandane e sciarpe come dettagli stilistici sui loro abiti. Dal vecchio trucco tradizionale in stile spaghetti western della bandana annodata intorno al collo,più moderna versione intornofronte (a cui si sono unite anche le ragazze), le piccole sciarpe di cotone o lino sono state viste ovunque nella Grande Mela.