Qui Atalanta Zaniolo pronto a essere la scommessa vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’vuole vincere la. Alla ripresa del campionato la Dea punta a ritrovare in attacco, oltre a Lookman, anche il 25enne spezzino, in fase di recupero dal problema agli adduttori che lo ha costretto a saltare l’Inter. La punta a luglio rappresentava il fiore all’occhiello del mercato, il rinforzo (prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray) in grado di garantire un ulteriore salto di qualità al reparto offensivo, potendo giocare anche da falso nueve. Poi la rivoluzione di agosto con l’infortunio di Scamacca e l’acquisto di Retegui, a oscurare il peso dell’innesto di, che ha faticato a ingranare per problemi fisici. Finendo per sparire dai radar. Prima il recupero dall’intervento chirurgico al piede, subito a maggio, che lo ha costretto a lavorare a parte nelle prime due settimane di raduno saltando le prime tre amichevoli.