LIVE – Italia-Brasile fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladella. sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Esordio complicato nel Gruppo A per la nostra Nazionale, orfana sia di Jannik Sinner, recentissimo vincitore degli US Open, sia di Lorenzo Musetti, bronzo olimpico lo scorso agosto ai Giochi di Parigi. La squadra del capitano Filippo Volandri, tuttavia, annovera tra le sue fila tre singolaristi dal sicuro rendimento del calibro di Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, oltre ad un doppio collaudato come quello formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, campione nel misto insieme a Sara Errani nell’ultimo Slam della stagione.