La doppia sorpresa di Damiano David | nuovo look e grande annuncio La trasformazione del frontman dei Maneskin

(Di mercoledì 11 settembre 2024), l’iconicodei, ha sorpreso tutti i fan con un doppio colpo di scena: non solo unche segna un netto cambio di stile, ma anche l’del suo debutto come artista solista. Il cantante ha rimosso ogni riferimento alla band dalla sua biografia sul suo profilo Instagram, segnando l’inizio di un capitolo completamentenella sua carriera. Questa decisione audace arriva mentresi prepara a esplorare nuove strade musicali, lontano dal gruppo che lo ha reso famoso a livello mondiale.per il debutto solista Nel video promozionale (lo trovate in basso) che ha accompagnato ilcon unappare in un taxi e, quando il tassista gli chiede dove desideri essere portato, risponde enigmaticamente “Everywhere” (ovunque).