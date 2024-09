Como fermato sul treno per Milano con un Rolex del valore di 312mila euro | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – Viaggiava a bordo di unCity, proveniente da Lugano e diretto acentrale. La dichiarazione di non avere nulla, resa all'atto del controllo doganale, non aveva convinto gli operatori i quali, avendolo già notato cambiare posto nel tentativo di confondersi con un gruppo di turisti stranieri, hanno fatto caso a un rigonfiamento della giacca indossata. All'interno, avvolto in un comune fazzoletto di carta, undi notevole pregio (cassa e cinturino in oro, 36 zaffiri arancioni tempestanti la cassa e 8 diamanti all'interno del quadrante in madreperla bianca), senza alcuna documentazione commerciale che ne giustificasse il possesso, nonché denaro contante per oltre 6mila, somma questa assolutamente ingiustificata con lo status dell'uomo, disoccupato e nullatenente.