Sempre peggio fa paura Jessica Alves nuovo intervento | l’ex Ken Umano è così

(Di martedì 10 settembre 2024) Da tempoKenha concluso il percorso di transizione da uomo a donna e ormai è da tempo felice nel suocorpo. Quando era ancora Rodrigoaveva raccontato di essersi sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica per colmare un vuoto, quello di vivere in un corpo che ormai non sentiva più il suo suo. Iniziato il percorso di transizione Rodrigosi è sottoposto a una terapia ormonale e a un totale di 90 operazioni chirurgiche per una cifra di quasi un milione e 200mila euro. “Se sei nato con la capacità di cambiare la percezione o le emozioni di qualcuno, non sprecare quel dono. Uno dei doni più straordinari che Dio ci possa dare è la capacità di influenzare”, aveva dettoKen