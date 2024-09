Il ritorno alla vita vera di Sinner La festa in hotel con l’hamburger il viaggio a Sesto per la zia malata | Lei c’era quando ero piccolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Ho imparato che fuori dal tennis c’è una, io lavoro tanto per alzare queste coppe ma fuori c’è un’altraed è importante mettersi intorno persone che ti conoscono e che accettano come sei”. La famiglia al centro di tutto e dei suoi pensieri. Mai come in questi ultimi mesi, Jannikha imparato. Tanto sui campi, quanto nel quotidiano. Pacato (e glaciale come sempre), dedito al lavoro e grato agli affetti familiari. Il traguardo del numero 1 al mondo, la rinuncia alle Olimpiadi di Parigi, il caso Clostebol e la vittoria del secondo Slam in carriera agli Us Open, tutto in poche settimane. Per l’altoatesino è ora di tornarenormalità, almeno per qualche giorno. “Se non ti godi il momento della vittoria, è tutto inutile”. Parole preselettera. Il primo momento di leggerezza lontano dai riflettori arriva durante i festeggiamenti.