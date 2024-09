Drogano e uccidono la figlia di 3 anni Lo rifaremmo di nuovo Ma non siamo assassini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Una coppia di genitori originari della Germania, ma residenti a Bemgarten, in Svizzera, ha drogato la propriasomministrandole dell’ecstasy, per poi utilizzare un panno per soffocarla e ucciderla. La terribile vicenda vede ora i due genitori sotto processo davanti a un Tribunale elvetico, con l’accusa di omicidio volontario. Il Pubblico Ministero ha chiesto per entrambi una condanna a 18di reclusione. Sotto accusa nel dibattimento c’è anche la nonna della bambina, che avrebbe incoraggiato i due ad assassinare la nipote. UNA PATOLOGIA INVALIDANTE Ma la questione è meno semplice di come può sembrare a prima vista. Perché sullo sfondo di questa tragedia c’è una situazione drammatica che si protraeva da tempo. La piccola, infatti, soffriva di una patologia cerebrale gravemente invalidante che le causava costanti sofferenze.