Bankitalia a luglio -16% i prestiti per famiglie -06%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Aal settore privato sono diminuiti dell'1,6 per cento sui dodici mesi (come nel mese precedente). E' quanto risulta dalla pubblicazione 'Banca e moneta' della banca d'Italia. Iallesi sono ridotti dello 0,6 per cento sui dodici mesi (-1,0 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie si sono ridotti del 3,9 per cento (-3,4 nel mese precedente). I depositi del settore privato sono aumentati dell'1,1 per cento (2,9 per cento in giugno); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 13,3 per cento (14,8 in giugno).