Ripa a Forlì un altro sì | da Sangiuliano prima di dimettersi 12 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Saranno quasi 13dii fondi che il ministero della Cultura destinerà alla riqualificazione dell’ex Monastero della. Non solo, dunque gli 800milagià previsti dal Demanio per la fase progettuale: il recupero di una porzione di centro storico diventa concreto grazie a ulteriori fondi. A confermarlo è Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato l’impegno dell’ex ministro Gennarodia seguito dello scandalo legato all’influencer Maria Rosaria Boccia – in collaborazione con il sindaco Gian Luca Zattini e l’Agenzia del Demanio, questo storico complesso potrà finalmente rinascere.